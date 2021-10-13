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В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов

Данных о пострадавших нет

ТАСС, 13 октября. Поезд сошел с рельсов во вторник рядом со станцией метро Вашингтона "Арлингтонское кладбище" на синей линии. Об этом сообщило транспортное управление Вашингтона.

"Ожидаются задержки движения поездов в оба направления [на синей линии] из-за схода с рельсов поезда недалеко от "Арлингтонского кладбища", - говорится в сообщении в Twitter управления.

По данным местного отделения телеканала NBC, пассажиры провели в поезде более часа. На месте происшествия работают пожарные, они будут выводить людей со станции. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

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