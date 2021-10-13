{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Чили объявил режим ЧП на юге страны из-за серии поджогов

Режим ЧП будет действовать 15 дней, подписанный главой государства указ позволяет привлекать к обеспечению порядка военных

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера во вторник объявил чрезвычайное положение в ряде регионов на юге страны из-за серии поджогов.

"Мы решили объявить чрезвычайное положение в связи с тяжкими нарушениями общественного порядка в провинциях Био-Био и Арауко в регионе Био-Био и провинциях Мальеко и Каутин в регионе Арауканиа", - сказал он в обращении, которое транслировалось в Twitter.

Режим ЧП объявлен на 15 дней. Подписанный главой государства указ позволяет привлекать к обеспечению порядка военных. "Этот режим ЧП нужен для более эффективной борьбы с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью и ни в коем случае не направлен против представителей какого-то народа или группы мирных граждан", - сказал Пиньера.

В регионах Био-Био и Араукания уже несколько лет происходят поджоги церквей, собственности предприятий, грузовиков и других объектов. В последние недели такие случаи участились.

Часто на месте происшествия находят листовки с лозунгами радикальных группировок индейцев мапуче. Представители этого коренного народа требуют от правительства республики вернуть им земли их предков. По данным переписи населения, проведенной в 2017 году, к мапуче себя относят 1,7 млн жителей страны. Они живут преимущественно в бедных районах Араукании.

Теги
Чили
Один человек погиб в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна
Еще пять человек пострадали
Читать полностью