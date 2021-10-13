В Приморье наградят двух госавтоинспекторов, которые вывели 35 человек из горящего здания

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Руководство Управления МВД по Приморскому краю поощрит двух сотрудников ДПС, которые во время пожара в жилом доме в Лучегорске вывели на улицу 35 жителей, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ночью 30 сентября в поселке Лучегорск произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, наблюдалось сильное задымление на пятом этаже. В одной из квартир горели мебель и окна. Общая площадь пожара составила 18 кв. м.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции вошли в уже задымленный пятиэтажный дом и, не дожидаясь пожарных, самостоятельно начали эвакуацию жильцов. С пятого этажа, где находился очаг возгорания, эвакуировано 7 человек (среди них двое детей). Всего из горящего дома сотрудники полиции вывели 35 граждан. Сотрудники будут поощрены правами главы регионального УМВД генерал-майора полиции Олега Стефанкова", - сообщили в пресс-службе.

Благодаря действиям инспекторов отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району лейтенанта полиции Александра Сенник и сержанта полиции Евгения Коростова в результате пожара тогда никто не пострадал.