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Трое детей пострадали при пожаре в Тюмени

Прокуратура проводит проверку

ТЮМЕНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Трое малолетних детей пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Тюмени, по данному факту прокуратура региона проводит проверку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту пожара в Тюмени, в котором пострадали трое малолетних детей четырех, шести, и восьми лет.<...>Дети госпитализированы: старший ребенок в связи с ожогами 1, 2 степени, младшие по причине отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Пожар произошел 13 октября в одной из квартир дома № 1 на улице Николая Гондатти в Тюмени. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что родителей во время возгорания дома не было. Причину пожара устанавливают специалисты. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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