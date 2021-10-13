Против депутата омского Заксобрания возбудили дело об уклонении от уплаты налогов

ОМСК, 13 октября. /ТАСС/. Следственные органы в Омской области возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Андрея Кипервара, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК России. Кипервар является также депутатом Законодательного собрания региона.

"Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Кипервар уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 млн рублей, включив в декларации компании заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годы. Следователи провели обыски и устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.