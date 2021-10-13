ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на полигоне бытовых отходов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города Комсомольска-на-Амуре работают на проливке очагов возгорания и тления на полигоне бытовых отходов в микрорайоне Старт", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь возгорания - около 1 га.

Вызов на телефон пожарной охраны поступил ночью 13 октября. На месте организовали работу трех пожарных автоцистерн и личного состава. Пожарные сбивали пламя, выявляли скрытые очаги тления. Для обеспечения пожарной техники воду берут из открытого водоема.

Продолжается работа двух отделений пожарной охраны. По факту возгорания сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.