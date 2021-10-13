В заповеднике в Хабаровском крае подсчитали ущерб природе после крушения самолета Ан-26

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подсчитали предварительный ущерб природе в результате крушения самолета Ан-26. Об этом сообщила дирекция в среду.

"Площадь поврежденной территории составила 0,4 га. <...> По предварительным данным, ущерб объектам животного и растительного мира заповедной территории превысил 4 млн рублей. Окончательный размер ущерба можно будет подсчитать только весной, когда при таянии снега остатки разлитого топлива сойдут с вершины к подножию горы", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на руководителя Большехехцирского заповедника Антона Фетисова уточняется, что ущерб нанесли лесным насаждениям и почве, объектам животного мира, таким как благородные олени, косули сибирские, кабаны, бурые и гималайские медведи, соболи и другим, а также почвенным и беспозвоночным животным.

Расчет ущерба предоставили в Хабаровскую транспортную прокуратуру.

Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, экипаж выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Судно врезалось в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. На борту находилось шесть человек, все погибли. Для проведения работ на месте крушения вырубали площадку под вертолет.