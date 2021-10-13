ОНК Москвы намерена изучить видеозаписи падения юриста Кулиша из окна здания ГУ МВД

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы просят правоохранителей передать им запись падения бывшего юриста Военно-строительного управления столицы Валерия Кулиша из окна здания Главного следственного управления МВД по городу. Об этом сказано в публикации газеты ОНК.

"Общественная наблюдательная комиссия Москвы обратилась в правоохранительные структуры столицы с целью получения доступа к видеозаписям внутренних камер и камер дворового наблюдения здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, из окна которого 12 октября предположительно выпал экс-юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, доставленный для проведения следственных действий. По мнению правозащитников, данные видеоархива городской системы видеонаблюдения могут оказаться свидетельством происшествия, поэтому их необходимо обнародовать", - отмечается в материале газеты.

В ОНК обеспокоены происшествием и намерены добиваться того, чтобы информация о нем была максимально полной и публичной. По словам председателя комиссии Георгия Волкова, ОНК Москвы подготовила запросы в адрес ГСУ ГУ МВД по Москве, а также в СК и МВД РФ о предоставлении электронных носителей с копиями внутренних и наружных видеозаписей во время нахождения Кулиша в здании, а также другой информации об инциденте.

Судимости юриста

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, из материалов первого дела Кулиша следует, что в ноябре 2010 года он был судим по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как установлено судом, юрист причастен к хищению имущества у компаний "Стройпоставка" и "Консалткэпитал", а также у физического лица. Среди похищенного оказалось здание в Москве стоимостью порядка 14 млн рублей. Кулиш был приговорен к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 60 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, позже надзорная инстанция снизила ему срок наказания до четырех с половиной лет колонии.

В ходе рассмотрения судами его дела Кулиш выпустил видеообращение, в котором утверждал, что его уголовное преследование связано с тем, что он дал показания против рейдерской группы, которая занималась мошенничеством с недвижимостью в столице в особо крупном размере под прикрытием высокопоставленных офицеров правоохранительных органов.

Позже Кулиш стал участником гражданского процесса. Как сказано в копии решения Кузьминского суда, в 2016 году конкурсный управляющий обанкротившегося ОАО "Военно-строительное управление Москвы" (ВСУМ), в котором работал Кулиш, подал иск к экс-директору предприятия Алексею Душутину. Этот процесс был связан с незаконным отчуждением зданий, состоявших на балансе ВСУМ. В 2019 году право требования долга у Душутина перешло по договору цессии от ВСУМ к частному лицу, а затем от него - к Кулишу. В результате Кулиш отсудил у ВСУМ около 97,5 млн рублей.

Через некоторое время Кулиш стал фигурантом нового уголовного дела. "10 июня 2020 года суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кулишу, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в Кузьминском районном суде Москвы, который рассматривал вопрос об аресте обвиняемого. Там добавили, что 13 октября в суде должно было состояться заседание по вопросу продления срока Кулишу домашнего ареста.