Сержанта, зарезавший офицера после сделанного замечания, осудили на восемь лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима военнослужащего войсковой части 09332 сержанта Батра Хазыкова, который нанес четыре удара ножом офицеру после сделанного ему замечания. Об этом в среду сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК России.

Суд установил, что 23 мая 2020 года мужчина, находясь в строю, стал высказывать недовольство по поводу построения в воскресенье. За это Хазыков получил замечание от офицера о нарушении дисциплины. Между двумя военнослужащими произошел конфликт, развитие которого пресекли находившиеся рядом сослуживцы. После этого Хазыков предложил офицеру продолжить разговор позже. Встретившись с ним вечером, мужчина нанес офицеру четыре удара ножом, после которых тот умер.

"Южным окружным военным судом Хазыкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей стороны на 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Хазыкова признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" присяжные заседатели.

Военную службу по контракту житель Калмыкии Хазыков проходил в Седьмой российской военной базе в Гудауте (Абхазия) с сентября 2017 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного окружного военного суда. Свою вину мужчина признал частично.