Замначальника отдела полиции на Ставрополье подозревается в получении взятки

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела полиции по Новоалександровскому округу Ставропольского края по факту получения взятки. Фигурантом по делу проходит бывший полицейский, в посредничестве подозревается бывший замглавы администрации округа, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По данным следствия, с сентября 2020 года по 12 февраля 2021-го подозреваемые получили через посредника от руководителя коммерческой организации денежные средства на сумму 3,5 млн рублей, за непроведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении возглавляемой им организации", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту получения взятки возбудили в отношении замначальника отдела полиции МВД России по Новоалександровскому городскому округу и бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве возбудили в отношении бывшего замглавы администрации округа.

В пресс-службе краевого управления МВД журналистам сообщили, что в отношении замначальника отдела полиции проводится проверка, по результатам которой решат вопрос о его дальнейшем прохождении службы. Бывший начальник ОЭБиПК отдела полиции по результатам ранее проведенной проверки уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.