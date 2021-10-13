Второе дело о мошенничестве возбудили в отношении стройфирмы экс-депутата горсовета Уфы

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленного лица строительной организации ООО "Литер 4" в Уфе, связанной с бывшим депутатом горсовета города Кириллом Бадиковым. Компания привлекла более 600 млн рублей от дольщиков на строительство ЖК "Московский" и не выполнила обязательств, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в среду.

В сентябре уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении ООО "Высотки", которая привлекла порядка 700 млн рублей от дольщиков на строительство ЖК "Эрмитаж Зеленая Роща" в Уфе. По данным прокуратуры, здание готово на 62%. Согласно единой информационной системе жилищного строительства Минстроя России обе организации аффилированы со структурами Кирилла Бадикова, бывшего депутата городского совета Уфы. Всего в реестре шесть проблемных домов, которые строили его компании.

"ООО "Литер 4" в период с 2017 по 2018 год привлекло денежные средства дольщиков для строительства жилого комплекса "Комфорт-квартал "Московский. Литер 4" на сумму более 600 млн рублей. Компания-застройщик анонсировала строительство 19-этажного многоквартирного дома, ограниченного улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской г. Уфы, и заключила договоры с 224 гражданами, передавшими деньги. Здание, которое фирма обещала сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года, осталось недостроенным, степень его готовности составляет 30 процентов", - сказано в сообщении.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, в результате в отношении неустановленного лица компании-застройщика возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района, добавили в пресс-службе.