Обвинение запросило восемь лет обвиняемому в отравлении таллием рабочих в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Сторона обвинения запросила в суде восемь лет колонии инженеру Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева Владиславу Шульге, который обвиняется в отравлении таллием сотрудников предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганрогского городского суда.

"Обвинение запросило восемь лет колонии инженеру Владиславу Шульге", - сообщили в суде, уточнив, что позиция защиты еще неизвестна.

Шульга обвиняется по ч. 2 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ч. 2 ст. 112 "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и ч. 1 ст. 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК России.

По версии следствия, в 2017 году он из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники научно-технического комплекса. Конфликт у обвиняемого произошел с несколькими руководящими сотрудниками. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников предприятия обнаружили соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Обвиняемый находился под домашним арестом, после чего его отпустили под подписку о невыезде.