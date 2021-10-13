Мосгорсуд отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве Япончика

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отобрал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мосгорсуд закончил отбор присяжных по делу об убийстве Иванькова. Судебное заседание состоится в Мосгорсуде 18 октября", - сказал представитель суда.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Он привлек к преступлению нескольких человек: Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбула Джанашию, Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль "Газель", мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из "Газели" выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице.

Газзаев, Шадания и Джанашия были арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск. Газзаев свою вину признал, его дело слушалось в особом порядке, он был осужден на 14 лет колонии.