В Иркутске начальника отдела полиции и участкового подозревают в крупном мошенничестве

ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела полиции в Иркутске и участкового уполномоченного, которые подозреваются в мошенничестве. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции № 10 МО МВД России "Иркутское", а также участкового уполномоченного полиции данного отдела. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году у генерального директора одного из деревоперерабатывающих предприятий в связи с расследованием уголовного дела изъяли автомобильную и самоходную технику, деревообрабатывающие станки и древесину. Сотрудники полиции потребовали у руководителя компании 3 млн рублей за возврат имущества. При этом в их полномочия не входило решение вопроса о возврате изъятого. Деньги полицейским он передал.

Факт преступной деятельности выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и управления ФСБ. Участковому уполномоченному полиции избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Начальник отдела полиции содержится в СИЗО. 8 октября пресс-служба управления СК по региону сообщала о возбуждении в отношении него дела о получении взятки в размере 200 тыс. рублей. По версии следствия, полицейский получил взятку от гражданина КНР за переквалификацию уголовного дела на менее тяжкий состав преступления.