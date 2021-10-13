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Учебные заведения двух муниципалитетов Ростовской области закрыли из-за угроз

По данным источника ТАСС, в социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о подготовке учащимися одного из средних специальных учебных заведений терактов в школах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Учебные заведения города Каменска-Шахтинского и Каменского района Ростовской области закрыли из-за угрозы совершения терактов. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Да, сегодня в Каменске и Каменском районе закрыты все учебные заведения. Причина - угроза терактов", - сказал собеседник агентства.

В администрации Каменска-Шахтинского ТАСС сообщили, что в учебных заведениях проводится санитарная обработка в целях профилактики распространения коронавируса.

По данным источника, ранее в социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о подготовке учащимися одного из средних специальных учебных заведений терактов в школах, что послужило причиной закрытия учебных заведений. Собеседник отметил, что автора соответствующей аудиозаписи уже вычислили, им оказался 15-летний подросток. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

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