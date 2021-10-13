В Волгоградской области объявили в розыск подозреваемого в насилии над школьницей

ВОЛГОГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки объявили в розыск в Волгоградской области. Мужчина напал на школьницу, совершил в отношении нее противоправные действия и скрылся, сообщила в среду старший помощник руководителя регионального управления следственного управления СК РФ Наталия Рудник.

"По данным следствия, в вечернее время 10 октября 15-летняя школьница возвращалась по месту своего жительства в Кировском районе города Волгограда, когда ранее неизвестный мужчина напал на нее и совершил противоправные действия, после чего скрылся. 13 октября подозреваемый объявлен в розыск", - сказала она.

Сообщается, что личность подозреваемого установлена по результатам комплекса судебных экспертиз. Это ранее судимый 29-летний уроженец города Ульяновска Дмитрий Милохов. Специалисты установили, что именно его биологические следы были обнаружены на одежде потерпевшей, добавила Рудник.