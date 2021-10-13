В Крыму отца обгоревшего мальчика заподозрили в попытке его убийства

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после возгорания автомобиля в лесу под Алуштой, в результате которого 4-летний ребенок получил ожоги и был госпитализирован. По предварительным данным, таким способом отец покушался на убийство своего сына, сообщается в среду на сайте Следственного комитета России.

"Следственным отделом по городу Алуште предварительно установлено, что 6 октября текущего года мужчина забрал у бывшей супруги своего 4-летнего сына, с которым они отправились к озеру в районе села Лучистое. Находясь в автомобиле ВАЗ, мужчина осуществил поджог транспортного средства, в результате чего причинил ожоги себе и малолетнему сыну", - говорится в сообщении.

Во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщали, что 7 октября в медицинское учреждение поступил несовершеннолетний с ожогами. Следственным отделом по городу Алуште предварительно было установлено, что травмы получены мальчиком во время поездки с отцом в лес, где произошло возгорание автомобиля. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильное, угроза жизни и здоровью отсутствует.

В настоящее время мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции. В ходе следствия будет дана оценка обстановке в семье, действиям со стороны системы профилактики при разрешении и рассмотрении ранее направленных матерью мальчика заявлений и обращений. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Ранее Председатель СК России поручал руководителю регионального управления возбудить уголовное дело.