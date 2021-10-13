Суд огласит приговор главе "Альянса врачей" по делу о нарушении санитарных норм 14 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы огласит приговор главе профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции, 14 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суде было продолжено судебное заседание по уголовному делу в отношении Васильевой А. Е., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарных норм"). Суд, заслушав последнее слово подсудимой, удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Время оглашения приговора назначено на 14 октября 2021 года, в 09:10 мск", - сказали в пресс-службе.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.

По делу о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве уже вынесено несколько приговоров: 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей приговорен Дани Акель, Любовь Соболь приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно осужден брат блогера Алексея Навального Олег. Координатор московского штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый.