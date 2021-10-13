{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Ростове-на-Дону возбудила дело против мужчины, хранившего дома автомат и патроны

Подозреваемый был ранее неоднократно судим, в данный момент он находится под подпиской о невыезде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении жителя, незаконно хранившего дома автомат Калашникова, патроны и составные части разного оружия, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

"Отделением дознания Ростовского линейного отдела МВД России на водном транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый, хранивший оружие дома, был неоднократно судим. "По месту жительства 50-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя полицейские обнаружили и изъяли автомат Калашникова, патроны калибра 5.45 мм, а также составные части к различным видам оружия. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое является боеприпасами и огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрела", - уточнили в пресс-службе.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.

Теги
РоссияРостовская область
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Профессор ВШЭ Архангельский выступит поручителем ректора "Шанинки" Зуева в суде
Зуева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Читать полностью