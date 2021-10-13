Полиция в Ростове-на-Дону возбудила дело против мужчины, хранившего дома автомат и патроны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении жителя, незаконно хранившего дома автомат Калашникова, патроны и составные части разного оружия, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

"Отделением дознания Ростовского линейного отдела МВД России на водном транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый, хранивший оружие дома, был неоднократно судим. "По месту жительства 50-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя полицейские обнаружили и изъяли автомат Калашникова, патроны калибра 5.45 мм, а также составные части к различным видам оружия. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое является боеприпасами и огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрела", - уточнили в пресс-службе.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.