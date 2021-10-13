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Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы

Загорелись кабели в подвале здания

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в подвале новостройки на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 14:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Болотниковская, дом 41, где, по предварительной информации, происходит возгорание на цокольном этаже строящегося здания. Площадь пожара - около 150 кв. м", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горят кабели в подвале здания, из-за чего создалось сильное задымление. Внутри слышны хлопки.

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