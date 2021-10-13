СК России возбудил дело об обстреле школы на юго-востоке Украины

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела школы на юго-востоке Украины, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 13 октября украинские военнослужащие произвели обстрел средней школы № 4 имени Романа Салькова в городе Золотое-5. Сейчас период школьных каникул, никто из учеников и сотрудников школы не пострадал.

"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сообщили в СК.