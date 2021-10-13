В Сызрани две девочки выпрыгнули из окна пятого этажа, спасаясь от пожара

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Два ребенка в возрасте трех и шести лет выпрыгнули из окна пятого этажа дома в Сызрани, спасаясь от пожара, сообщило в среду следственное управление СК РФ по Самарской области. Дети доставлены в больницу с многочисленными травмами.

"По версии следствия, 13 октября 2021 года в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома на улице Баженова города Сызрань Самарской области, произошло возгорание межкомнатной двери. В момент происшествия в доме находились два ребенка 2015 и 2017 годов рождения, которые, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна", - приводятся в сообщении слова старшего помощника руководителя следственного управления Татьяны Бариновой.

В результате падения девочки получили многочисленные травмы, они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, возгорание произошло в результате игр со спичками.

В пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили о проведении прокурорской проверки в результате инцидента. "Прокуратурой взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной следственным органом. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора Сызрани Максим Чепухов", - говорится в сообщении.