Во Франции более 30 человек отравились, предположительно, дымом от ракетного топлива

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Префектура департамента Жиронда (юго-запад Франции) сообщила в среду, что в городе Мариньяс-сюр-Жаль у 27 учеников и семи работников колледжа констатировано легкое отравление, вызванное, возможно, дымом от ракетного топлива.

Как говорится в заявлении полиции департамента, никто из пострадавших госпитализирован не был. По мнению экспертов, отравление могло произойти от вдыхания паров едкой соляной кислоты, которая выделяется при горении ракетного топлива. Дым мог попасть на территорию колледжа с расположенных в 5 км от него двух предприятий корпорации ракетно-космических технологий Ariane Group.

Известно, что на одном из этих предприятий ведется разработка топлива как для уже используемой ракеты тяжелого класса Ariane 5, так и для двух вариантов создаваемой в настоящее время ракеты новой серии - Ariane 6.

По факту отравления людей начато расследование.