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В результате пожара в тайваньском городе Гаосюн погибли два человека

Еще 29 пострадали

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 29 получили травмы в четверг в результате пожара в городе Гаосюн на юге Тайваня. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Вспыхнувший ночью огонь охватил старое 13-этажное здание коммерческого и жилого назначения. Для тушения были направлены 159 пожарных, которые к утру ликвидировали пламя.

В настоящее время они продолжают прочесывать здание и выясняют причину возгорания. На место происшествия прибыл мэр города.

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