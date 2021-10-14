Более 9 тыс. жителей Барнаула остались без теплоснабжения из-за повреждений на теплосети

БАРНАУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Теплоснабжение и горячую воду отключили у более 9 тыс. жителей Барнаула из-за необходимости устранения повреждений на теплосети. Восстановить подачу ресурса жителям города, где температура воздуха составляет плюс два градуса, планируется к концу дня. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

"Энергетики вынуждены приостановить подачу ресурса для подключения новых потребителей и устранения повреждений на магистрали. Отопления и горячей воды не будет до 20:00 (16:00 мск). <…> Дефекты на трубопроводах 1969 года постройки появились из-за наружной коррозии металла. В домах на Пролетарской, Радищева и Партизанской ресурса не будет во время врезки в действующую теплосеть новых потребителей", - говорится в сообщении.

По данным компании, в отключенных от тепла и воды домах проживают более 9300 человек.