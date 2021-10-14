В Красноярском крае застрелили медведя, выходившего в село к людям

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Бурого медведя, в течение нескольких дней выходившего в село Богучаны Красноярского края, застрелили. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Охотнадзором было принято решение о вынужденном отстреле хищника. Была набрана группа охотников в составе семи человек, число которых вызвался пополнить госавтоинспектор Артем Перепелкин, который имеет разрешение на оружие и лицензию на отстрел медведя. И именно на участок, находящийся под наблюдением полицейского, в вечерних сумерках вышел медведь. Капитан полиции произвел несколько решающих выстрелов в хищника, который вышел к людям и представлял реальную угрозу жизни граждан", - сообщили в ведомстве.

По информации ведомства, медведь пробирался в огороды и дворы частных домов, убил двух собак и напугал местного жителя.

В Красноярском крае этим летом зафиксировали два случая нападения бурых медведей на людей со смертельным исходом. В конце июня медведь убил в природном парке "Ергаки" 16-летнего подростка и ранил туриста. В конце июля другой хищник убил в "Ергаках" 42-летнего туриста из Москвы.