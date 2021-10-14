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На Филиппинах число жертв тайфуна "Компасу" возросло до 30

Без вести пропали 14 человек

БАНГКОК, 14 октября. /ТАСС/. Число жертв тайфуна "Компасу" на Филиппинах возросло до 30 человек. Об этом сообщил в четверг во время онлайн-брифинга пресс-секретарь президента республики Гарри Роке.

"В результате удара тайфуна "Компасу" погибли не менее 30 человек, - отметил он, сославшись на данные Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. - Три человека получили различные травмы, 14 числятся пропавшими без вести". Между тем Роке сообщил, что 7 370 человек были перемещены в 124 эвакуационных центра. По его словам, ущерб от удара стихии в пострадавших регионах на севере страны оценивается в более чем 692 млн песо ($13,67 млн).

"Компасу" сформировался в Тихом океане 11 октября. Он стал 18-м по счету тропическим штормом в этом сезоне в Азии. Как ожидается, в четверг тайфун достигнет побережья центрального Вьетнама. Власти страны уже эвакуировали в безопасные районы свыше 250 тыс. человек из-за приближения "Компасу".

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