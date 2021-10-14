Дым от ландшафтных пожаров и пала травы накрыл Хабаровск

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Хабаровск в четверг накрыло дымом от горения сухой растительности и пала травы, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

"Отмечается запах гари. Дым тянет на город с южных районов, где фиксируются природные возгорания, палы сухой травы. У ветра южное направление", - сказали в гидрометцентре.

По информации синоптиков, к вечеру ветер должен сменить направление, дым рассеется. В конце недели в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.

В южных районах Хабаровского края в минувшие сутки отмечалось множество очагов горения сухой растительности, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Подразделения пожарной охраны 23 раза выезжали для тушения пала травы, все они были оперативно ликвидированы.

От системы спутникового мониторинга в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю поступила информация о 37 термических аномалиях. Преимущественно это ландшафтные пожары. Больше всего возгораний в Вяземском районе и в районе имени Лазо. Единичные термоточки зафиксированы в Хабаровском, Бикинском. Комсомольском и Амурском районах.