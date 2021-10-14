В Удмуртии вор в законе получил 11 лет колонии за руководство преступным сообществом

ТАСС, 14 октября. Верховный суд Удмуртской Республики приговорил к 11 годам исправительной колонии общего режима 63-летнего вора в законе, который на протяжении 20 лет занимал высшее положение в преступной иерархии. Также, отбывая наказание в колонии, он напал на сотрудника ФСИН, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"Следствием и судом установлено, что в период до 1999 года обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии, получив статус вора в законе. После введения с 12 апреля 2019 года уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ обвиняемый сохранил указанный статус, находясь в местах лишения свободы, в том числе на территории Удмуртской Республики, продолжил осуществлять соответствующие своему положению функции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 63-летний мужчина, отбывая наказание за ранее совершенное преступление, с целью дезорганизации работы исправительного учреждения напал на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. В результате совместных мероприятий, проведенных УФСБ России по Удмуртской Республике, СУ СК по Удмуртской Республике и региональным МВД установлено, что фигурант более 20 лет занимает высшее положение в преступной иерархии.

Верховный суд республики приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы исправительной колонии особого режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.