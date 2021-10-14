Превышение ПДК вредных веществ зафиксировали еще в одном районе Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ зафиксировали в Академическом районе Екатеринбурга, который накрыло смогом от тлеющих торфяников. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Микрорайон Солнечный на юге города, возле которого находятся очаги тлеющих торфяников общей площадью 4,8 га, затянуло дымом. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимых концентраций ряда вредных веществ вдвое.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: ул. Михеева, 2, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM10 (в 1,13 раза), PM 2,5 (в 1,7 раза)", - говорится в сообщении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что сегодня власти планировали снять в регионе особый противопожарный режим, но это решение пришлось отложить. "Я поручил правительству постоянно контролировать обстановку, оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД. Сотрудники Уральской авиабазы при необходимости готовы помочь в проливке очагов торфяных пожаров и предоставить нужную технику", - написал губернатор.