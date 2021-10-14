Пенсионер из Петербурга под видом инвестиций перевел мошенникам более 10 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Петербургские полицейские разыскивают мошенников, которые под предлогом инвестиций выманили у пенсионера более 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию обратился 82-летний пенсионер с заявлением о том, что в июне 2021 года ему позвонил неизвестный мужчина, представился аналитиком компании и под предлогом инвестиций через указанную компанию убедил в период с июня по сентябрь 2021 года переводить денежные средства через онлайн-банк на указанные мошенником счета", - говорится в сообщении.

В общей сложности пострадавший мужчина перевел мошеннику 10 млн 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").