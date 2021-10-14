{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В трех селах Оренбургской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

Ограничения установили в Никольском, Матвеевке и Твердилово

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. В селах трех районов Оренбургской области ввели карантин после того, как в пробах павших птиц был обнаружен птичий грипп. Об этом сообщили в четверг на сайте регионального управления Россельхознадзора.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах с. Никольское Красногвардейского района, с. Матвеевка Сорочинского городского округа, с. Твердилово Бузулукского района установлены ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты отобрали пробы после падежа птицы в 12 личных подсобных хозяйствах указанных районов. По результатам исследований, в пробах установлено наличие РНК-вируса гриппа птиц А подтипа Н5.

В связи с карантином руководители птицеводческих хозяйств должны перейти в режим работы закрытого типа. Владельцам личных подсобных хозяйств необходимо обеспечить подворное содержание птицы, принять меры по изолированному содержанию птицы.

Теги
РоссияОренбургская область
Пандемия COVID-19
Суд приговорил главу "Альянса врачей" к ограничению свободы за нарушение санитарных норм
Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы
Читать полностью