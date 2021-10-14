В трех селах Оренбургской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. В селах трех районов Оренбургской области ввели карантин после того, как в пробах павших птиц был обнаружен птичий грипп. Об этом сообщили в четверг на сайте регионального управления Россельхознадзора.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах с. Никольское Красногвардейского района, с. Матвеевка Сорочинского городского округа, с. Твердилово Бузулукского района установлены ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты отобрали пробы после падежа птицы в 12 личных подсобных хозяйствах указанных районов. По результатам исследований, в пробах установлено наличие РНК-вируса гриппа птиц А подтипа Н5.

В связи с карантином руководители птицеводческих хозяйств должны перейти в режим работы закрытого типа. Владельцам личных подсобных хозяйств необходимо обеспечить подворное содержание птицы, принять меры по изолированному содержанию птицы.