В Марий Эл загорелась птицефабрика

ТАСС, 14 октября. Возгорание площадью более 1 900 кв. м зафиксировано в ангаре птицефабрики в Марий Эл, произошло обрушение строения, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В одном из пустующих ангаров птицефабрики "Акашево" произошло возгорание. Так как задание ангарного типа и состоит из сэндвич-панелей, они дают сильное задымление. Работают по повышенному рангу пожара, в 09:19 объявили локализацию. Пожар начался в 07:44, площадь - 1 924 кв. м", - сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что произошло обрушение строения, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Работают семь единиц основной техники, в том числе четыре от МЧС.