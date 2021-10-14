ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Владимирской области совместно с коллегами из центрального аппарата ведомства на территории региона и Москвы пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (признана террористической в РФ, является структурным подразделением "Исламского государства"), сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий управлением ФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства на территории региона и г. Москвы вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) "Катиба Таухид валь-Джихад", образованной выходцами одной из центрально-азиатских республик, причастными к вовлечению жителей РФ в структуру международной террористической организации, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий задержаны четыре иностранца, причастные к деятельности ячейки. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), ему избрана мера пресечения в виде ареста.

"В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок", - добавили в пресс-службе.