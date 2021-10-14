В хостеле в центре Москвы незаконно поставили на учет более 50 мигрантов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 50 иностранных граждан незаконно поставили на миграционный учет в одном из хостелов в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники правоохранительных органов выявили факт незаконного миграционного учета в хостеле по улице 1-я Тверская-Ямская, дом 8. Установлено, что неизвестные, используя доступ к прикладному программному обеспечению "Территория", поставили на учет по данному адресу 52 иностранных граждан, при этом помещение для проживание им предоставлено не было", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ").