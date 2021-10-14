СМИ: в Марселе сгорели около 30 прогулочных катеров

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Пожар, разгоревшийся минувшей ночью в Марселе, уничтожил 28 прогулочных катеров, еще несколько катеров затонуло, пострадавших нет. Об этом сообщили в четверг телеканал BFM со ссылкой на местных пожарных.

В общей сложности, "28 катеров сгорели, пять затонули, два получили повреждения <...> о пострадавших не сообщается", - уточняется в сообщении.

По данным телеканала, первые расчеты прибыли к месту инцидента в начале четвертого часа ночи. К этому времени "около 20 прогулочных катеров были объяты пламенем".

В борьбе с огнем участвовали 70 пожарных и 26 единиц техники. Причины инцидента выясняются.