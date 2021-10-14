Директора Набережночелнинского кранового завода задержали по подозрению в мошенничестве

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали гендиректора Набережночелнинского кранового завода в аэропорту Бегишево в Татарстане. Мужчина подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 5 млн рублей. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 404 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами СК РФ по Татарстану по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), задержан 50-летний генеральный директор АО "Набережночелнинский крановый завод", - сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор подозревается в хищении бюджетных денежных средств на сумму более 5 млн рублей, выделенных в рамках исполнения договора между крановым заводом и ФГУП "Главное военно-строительное управление №4". Подозреваемый, используя аффилированную с заводом коммерческую организацию, искусственно завысил стоимость поставляемого оборудования и похитил указанную сумму.

Помимо этого, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 404 млн рублей.

Подозреваемый был задержан в аэропорту Бегишево, куда он прилетел из Калининграда. В ближайшее время руководитель предприятия будет доставлен в Казань для проведения с ним следственных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.