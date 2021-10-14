Водителя, по вине которого в Ивановской области погиб подросток, осудили на 11 лет колонии

ИВАНОВО, 14 октября. /ТАСС/. Жителя Вичугского района Ивановской области, по вине которого погиб 13-летний подросток и тяжело пострадала 16-летняя девушка, приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Об этом в четверг сообщила прокуратура региона.

"Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с лишением водительских прав на 2,5 года. Путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по ранее вынесенному в отношении подсудимого приговору по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, окончательное наказание назначено в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением водительских прав на 2,5 года", - сообщает надзорный орган.

ДТП произошло 15 августа 2020 года. По данным следствия, подсудимый, находясь за рулем Opel Astra, на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший по своей полосе мопед. В результате столкновения погиб 13-летний подросток, управлявший мопедом, его 16-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Водитель Opel с места аварии скрылся.