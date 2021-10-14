Сторонника террористической организации в Калуге приговорили к 9,5 года лишения свободы

ТАСС, 14 октября. Суд признал жителя Калуги виновным в финансовом содействии запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), приговорив его к 9,5 года лишения свободы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления ФСБ по Калужской области.

"Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении двух эпизодов указанного преступления и приговорен к 9,5 года лишения свободы, из которых три года с отбыванием наказания в тюрьме, 6,5 года - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе отметили, что мужчина обвинялся по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").

Как сообщалось, в августе 2020 года в отношении жителя Калуги было возбуждено уголовное дело в связи с подозрениями о его причастности к финансированию деятельности международной террористической организации "Исламское государство". Он был задержан при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Калужской области.