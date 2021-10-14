Прокуратура выявила фальсификацию данных о направлении в суд дел полиции в Подмосковье

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура выявила фальсификацию данных о направлении в суд уголовных дел, расследуемых полицией в Протвино. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Установлено, что по четырем уголовным делам, числящимся по сведениям информационного центра ГУ МВД России по Московской области как направленные в суд, в действительности такие решения не принимались, уголовные дела на проверку в прокуратуру не поступали. Таким образом, указанные сведения были внесены в ИЦ ГУ МВД России по Московской области на основании поддельных статистических карточек", - сообщает надзорное ведомство.

На основании материалов прокурорской проверки следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.