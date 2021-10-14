Почти 400 жилых домов в Новосибирске остались без тепла и горячей воды из-за аварий

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Почти 400 жилых домов в Новосибирске отключили от отопления и горячего водоснабжения из-за дефектов на магистральных сетях. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), осуществляющей теплоснабжение в городе.

"Устраняем крупные дефекты на магистральных сетях. Из-за этих работ пришлось отключить отопление и горячую воду в 390 жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дзержинском районе города из-за запорной арматуры под отключение попал 271 жилой дом. Работы планируется завершить до 05:00 (01:00 мск) 15 октября.

"Еще два крупных ремонта предстоит нашим бригадам. На улице Нарымская специалисты устраняют два дефекта на магистральной трубе, в связи с чем отключено тепло и ГВС у 119 жилых домов. Работы планируем завершить до 24 часов (20:00 мск) 14 октября", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что после завершения работ тепло поступит в дома в ближайшие часы.

В четверг в Новосибирске пасмурно, температура воздуха составляет семь градусов тепла.