Автобус и грузовик столкнулись в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и автобуса ПАЗ, в результате которого, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, произошло в Воронеже. Об этом ТАСС сообщила замначальника пресс-службы УМВД по региону Елена Подтынных.

"Столкновение [грузовика и автобуса] произошло в Советском районе города Воронежа. По предварительным данным, четыре пострадавших, в том числе один несовершеннолетний", - сообщила собеседница агентства.

На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.