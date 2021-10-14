{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автобус и грузовик столкнулись в Воронеже

По предварительным данным, четыре человека пострадали

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и автобуса ПАЗ, в результате которого, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, произошло в Воронеже. Об этом ТАСС сообщила замначальника пресс-службы УМВД по региону Елена Подтынных.

"Столкновение [грузовика и автобуса] произошло в Советском районе города Воронежа. По предварительным данным, четыре пострадавших, в том числе один несовершеннолетний", - сообщила собеседница агентства.

На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.

Теги
РоссияВоронежская область
Юноша и двое детей погибли в ДТП с "Камазом" и легковушкой в Ростовской области
Женщина, управлявшая легковым автомобилем, пострадала
Читать полностью