В Нижнем Новгороде задержали начальника управления областного Минимущества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказано в сообщение.

По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемый, используя должностные полномочия, из личной корыстной заинтересованности зарегистрировал коммерческую организацию на родственницу. Летом 2021 года он, используя родственницу, без торгов получил в аренду земельный участок на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. Кадастровая стоимость участка составляла 17 млн рублей. Также он подготовил документы о том, что аффилированная фирма якобы планирует реализовать на территории областного центра масштабный инвестиционный проект - построить комплекс по производству фанеры и пиломатериалов с привлечением инвестиций в размере свыше 146 млн рублей.

"Подозреваемый задержан следователями СК. При допросе он дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения", - уточнили в пресс-службе.

В ходе расследования дела мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. Противоправные действия подозреваемого выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по региону.