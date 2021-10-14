Суд арестовал на два месяца подозреваемую в нападении на водителя маршрутки в Чебоксарах

ТАСС, 14 октября. Ленинский районный суд Чебоксар в четверг избрал в отношении женщины, подозреваемой в нападении на водителя городской маршрутки, меру пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Чувашии.

"Прокуратура Ленинского района г. Чебоксары поддержала ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство водителя маршрутного транспорта, совершенном из хулиганских побуждений. <…> Суд, согласившись с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, на судебном заседании женщина не смогла логично объяснить свой поступок.

Установлено, что около 07:30 мск 12 октября женщина находилась на переднем сиденье маршрутного такси №43. Во время следования автомобиля по ул. Фучика в городе Чебоксары она нанесла 23-летнему водителю удар ножом в область шеи. При этом ранее между ней и мужчиной каких-либо взаимоотношений не было. В результате водитель был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений"). При его расследовании будут проведены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.