Власти объявили о новой эвакуации жителей Пальмы из-за извержения вулкана

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Власти Канарских островов приказали в ночь на четверг провести дополнительную эвакуацию жителей ряда районов на острове Пальма из-за извержения вулкана. Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

"Это решение принято в связи с прогнозом продвижения лавового потока, который идет дальше на северо-запад, - говорится в публикации. - Лица, на которых распространяется данный приказ об эвакуации, должны покинуть свои дома со своими вещами и домашними животными и отправиться к пункту сбора". Днем в четверг власти Канарских островов приказали провести новую эвакуацию, которая "затрагивает, согласно переписи, около 300 человек".

Во вторник из-за потока лавы власти также провели дополнительную эвакуацию жителей ряда районов Пальмы.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 1,5 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы более 6 тыс. человек, пострадавших нет.

В последние дни на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы десятки землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,5.