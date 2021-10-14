Челябинские полицейские закрыли цех по розливу суррогатной водки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области ликвидировали цех по производству фальсифицированной водки и перекрыли канал ее сбыта. Изъяли 6,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя и более 9 тонн спирта. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность троих местных жителей, которые организовали изготовление и сбыт фальсифицированной спиртосодержащей продукции", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что подпольный цех был оборудован на складе на территории поселка Железнодорожный города Копейска. Там злоумышленники разместили автоматизированную линию по розливу спиртосодержащей жидкости, а также оборудовали место для упаковочных материалов, сырья и готовой продукции. Кроме того, в деревне Печенкино они обустроили перевалочную базу, где хранили запасы спирта.

"В ходе обысков, проведенных полицейскими совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии, изъято 6,5 тыс. бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки и более девяти тонн спирта. По имеющейся информации, нелегально изготовленные спиртные напитки распространялись в Челябинской, Свердловской и Курганской областях", - добавила официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, приобретение, хранении, перевозки или сбыте товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Спиртовое сырье, которое использовалось при производстве, направлено на экспертизу.