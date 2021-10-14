Очаг африканской чумы свиней выявили в Ивановской области

ТАСС, 14 октября. /ТАСС/. Африканскую чуму свиней (АЧС) выявили в Ивановской области в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Лебяжий луг Ивановского района. Там объявили карантин, говорится в указе губернатора. Под угрозой распространения заболевания с сегодняшнего дня находится териитория в радиусе 20 км от эпизоотического очага.

"Объявить территорию личного подсобного хозяйства Егорова А. В., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Коляновское сельское поселение, 370 м западнее д. Лебяжий Луг, эпизоотическим очагом", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте правительства региона.

До снятия карантина под запретом ввоз, вывоз и убой свиней, а также вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма. О количестве погибших и подлежащих ликвидации животных не сообщается. Согласно указу, зона в радиусе 20 км от эпизоотического очага объявлена угрожаемой. В нее вошли свыше 130 населенных пунктов Ивановского, Леженевского, Тейковского и Шуйского районов, в том числе город Иваново.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо. Кроме того, могут увеличиваться его разновидности.