В Тольятти женщина незаконно поставила на миграционный учет порядка 100 иностранцев

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Жительница Тольятти незаконно зарегистрировала в своем частном доме около 100 иностранных граждан. Вотношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"По данным полицейских, местная жительница 1954 года рождения в апреле текущего года незаконно зарегистрировала в своем частном доме порядка 100 иностранных граждан, не намереваясь предоставлять им жилое помещение для проживания. При подаче документов на регистрацию женщина неоднократно предупреждалась должностными лицами об ответственности за нарушения миграционного законодательства. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление в сфере миграции", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что отделом дознания в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ").