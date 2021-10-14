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СМИ сообщили, что стрельба в Бейруте стихла

Стрельба в Бейруте стихла - ТВ.

Ребенок получил травмы в машине скорой помощи, попавшей в ДТП в Туле
Информация о состоянии ребенка уточняется
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