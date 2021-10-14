В Ульяновской области после побега осужденного с производства возбудили дело о халатности

УЛЬЯНОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности, которая привела к побегу осужденного с выездного рабочего объекта. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением.

Ранее управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ по Ульяновской области сообщало о розыске осужденного за грабеж с применением насилия Милохова Д. В. (1992 года рождения), который совершил побег с территории производственного объекта в регионе. Ранее он был осужден на три года и шесть месяцев.

"Следователем Димитровградского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Ульяновской области по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом сотрудником ФКУ ИК (Федерального казенного учреждения исправительная колония) №3 УФСИН России по Ульяновской области, повлекшего совершение побега", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 4 октября в период с 12:00 до 15:00 (с 11:00 до 14:00 мск) начальник учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №3 УФСИН России по Ульяновской области находился на выездном рабочем объекте в селе Тиинск Мелекесского района. При этом он не осуществлял должный контроль за лицами, отбывающими наказание. "В результате халатности указанного должностного лица осужденный совершил побег, а в дальнейшем на территории другого региона - особо тяжкое преступление", - говорится в сообщении.

В среду ТАСС сообщал о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней школьницы в Волгоградской области. Личность подозреваемого установлена по результатам комплекса судебных экспертиз. Им оказался ранее судимый 29-летний уроженец Ульяновска Дмитрий Милохов. Специалисты установили, что именно его биологические следы были обнаружены на одежде потерпевшей, добавила Рудник. Мужчина объявлен в розыск.

Следователи устанавливают все обстоятельства дела.